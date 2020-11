Von Studierenden für Studierende

Studierendenparlament – was versteht man unter dem Begriff:

Das Studierendenparlament („Stupa“) gibt es nicht nur an der Rheinischen Fachhochschule Köln sondern an jeder Fachhochschule und Universität. Es gilt als das „oberste, beschlussfassende sowie vertretende Organ der Studierendenschaft“ und besteht aus gewählten Studierenden der RFH Köln.



Und was macht es für Euch?

Alle Stupa-Mitglieder sind selbst Studierende an der RFH Köln und verbessern das Studienerlebnis frei nach dem Motto „Von Studierenden für Studierende“. Wir sind Euer offizielles „Sprachrohr“, was all Eure Fragen (auch zu Prüfungsrichtlinien) zu Eurem Studium an der RFH Köln betrifft. Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit der Hochschulleitung und besprechen Eure Fragen und Ideen. So ist es möglich, bestimmte Themen voranzutreiben und Probleme zu lösen. In verschiedenen Referaten arbeiten wir daran, für Euch coole Partys, Deals und Seminare, wie auch das Steuer-, Auslands- und Arbeitsrechtseminar, auf die Beine zu stellen. Darüber hinaus seid Ihr bei uns auch richtig, wenn Ihr Lust habt spannende Leute kennenzulernen und Euch innerhalb unserer Hochschule besser zu vernetzen.



Besteht die Möglichkeit, aktiv im „Stupa“ mitzuwirken?

Ja! Sehr gerne sogar. Ihr könnt Euch bei den jährlich stattfindenden Wahlen im Dezember zur Wahl als Studierendenvertreter aufstellen und von den Studierenden wählen lassen. Eure Studienfachrichtung oder Eure Semester spielen dabei keine Rolle. Wenn Ihr das Stupa und uns erst einmal unverbindlich kennlernen möchtet, dann kommt einfach zu unseren offiziellen, monatlich stattfindenden Sitzungen. Wir freuen uns darauf, Euch kennenzulernen!



Schaut vorbei und klickt Euch durch!

Unter www.stupa-rfh.de und www.facebook.com/StupaRFHKoeln findet Ihr eine Vielzahl studienrelevanter Themen sowie hilfreiche Tipps für Euren Studienalltag. Wenn Ihr uns persönlich sprechen möchtet, findet Ihr uns in unserem Büro in der Schaevenstraße. Hier reicht eine kurze E-Mail oder Telefonat, damit Ihr nicht vor verschlossener Tür steht. Dann setzen wir uns gerne mit Euch zusammen und versuchen, Euch zu helfen. Vielleicht habt Ihr aber auch die ein oder andere Inspiration oder Idee für uns, bei der Ihr Unterstützung benötigt? Dann meldet Euch und kommt einfach vorbei, jede tatkräftige Hand ist gerne gesehen.



Wenn Ihr Fragen zu den genannten Themen habt, stehen wir Euch gern zur Verfügung: